Bon anniversaire Calvino Médiathèque Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Irréelle conférence parfaitement imaginée, gesticulée et chantée par Olivier Pauls et Xavier Rebut, prenant pour point de départ le livre »Les villes invisibles » d’Italo Calvino (pour célébrer les 100 ans de sa naissance).

» Bon, cela commence comme ça : le public est convié à assister à une conférence de 2 chercheurs hypothétiques qui nous parlent de “Calvino, les villes, l’amour”… ou croient le faire… car, comme une ville invisible, la scène les emmène sur des rivages imprévus. On assiste à des dialogues entre Marco Polo et le Grand Kahn… Le voyage se révèle peu à peu et ressortent alors histoires et chansons. »

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:30:00+02:00

