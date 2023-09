Atelier d’illustration pour enfants Médiathèque Arles, 30 septembre 2023, Arles.

Atelier d’illustration pour enfants Samedi 30 septembre, 15h00 Médiathèque Entrée libre

Atelier d’illustration avec Hélène Riff, (illustratrice et autrice Jeunesse)

« Le rouleau magique »

Prononcer un souhait par le dessin et l’écriture, ne pas tout dévoiler, ajuster, goûter à l’élasticité du papier, à la suspension du temps, au plaisir d’être à la médiathèque, et de créer avec son imaginaire.

Pour les 6-10 ans

Sur inscription en Jeunesse au 04 90 49 38 66

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 38 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

H Riff