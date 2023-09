Cinédredi spécial « Semaine bleue » Médiathèque Arles, 29 septembre 2023, Arles.

La médiathèque participera cette année à la » Semaine bleue » (semaine des retraités et personnes âgées), manifestation nationale du 2 au 8 octobre 2023, en partenariat avec le CCAS et l’association A3 (Aide aux Aidants Arles Camargue).

Deux projections seront organisées, autour de la thématique « Bien vieillir ensemble » :

l’une en ouverture de la manifestation dès le vendredi 29 septembre, avec 2 séances : 14h et 16h

et l’autre le vendredi 6 octobre aux mêmes horaires.

Ces deux séances sont ouvertes à tous, et se termineront par une discussion entre le public, les médiathécaires et le personnel de l’associa-tion A3 et du CCAS.

Durant toute cette semaine, vous seront proposées des sélections de do-cuments (livres, films, …), une lecture-spectacle d’Aïssa Mallouk accompagné des médiathécaires (vendredi 6 octobre à partir de 16h00). Enfin l’association A3 tiendra un stand dans le jardin.

Le détail du programme sera présenté sur le site de la médiathèque et sur l’Agenda d’Arles mi-septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T14:00:00+02:00 – 2023-09-29T15:30:00+02:00

2023-10-06T16:00:00+02:00 – 2023-10-06T17:30:00+02:00

