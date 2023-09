Chimique ou naturel ?, les plantes médicinales dans notre quotidien Médiathèque Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Chimique ou naturel ?, les plantes médicinales dans notre quotidien Médiathèque Arles, 28 septembre 2023, Arles. Chimique ou naturel ?, les plantes médicinales dans notre quotidien Jeudi 28 septembre, 18h00 Médiathèque Entrée libre « Médicament », « complément alimentaire », « phytothérapie », « plante médicinale », des mots utilisés au quotidien…

Mais savez-vous vraiment ce qu’ils désignent ?

Venez découvrir le monde des meilleures fabriques chimiques : les plantes !

Afin de mieux comprendre les enjeux du soin par les plantes, tour d’horizon des informations essentielles pour les curieux et les adeptes d’une santé dite « au naturel ». Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 38 64 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T19:30:00+02:00

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T19:30:00+02:00

