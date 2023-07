Monsieur Toulemonde aux jeux du cirque Médiathèque Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Monsieur Toulemonde aux jeux du cirque Médiathèque Arles, 18 août 2023, Arles. Monsieur Toulemonde aux jeux du cirque Vendredi 18 août, 16h00 Médiathèque Entrée libre Dans le cadre du Festival Arelate, Aïssa Mallouk, conteur et slameur, propose aux enfants à partir de 5 ans un conte sur la vie durant l’Antiquité : Monsieur « Toulemonde » aux jeux du cirque.

L’histoire de Monsieur Toulemonde, qui fait des rêves éveillés dans lesquels il se retrouve plongé dans les jeux du cirque Romain.

Réussira-t-il à prouver sa bravoure à la belle Romane, alias Mlle Cécile, guide touristique, dont il est secrètement amoureux ?

Du suspens, des voyages dans le temps, et de l’amour… Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 38 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T16:00:00+02:00 – 2023-08-18T16:45:00+02:00

2023-08-18T16:00:00+02:00 – 2023-08-18T16:45:00+02:00 conte enfants Aïssa Mallouk / Médiathèque d’Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Médiathèque Adresse Place Félix Rey, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Arles

Médiathèque Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/