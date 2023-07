Quizz sur la gastronomie romaine Médiathèque Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Quizz sur la gastronomie romaine Médiathèque Arles, 16 août 2023, Arles. Quizz sur la gastronomie romaine Mercredi 16 août, 10h30 Médiathèque Entrée libre Quizz sur la gastronomie romaine par l’association « Arelate, journées romaines d’Arles »

Saurez-vous relever le défi des bénévoles de l’association sous la forme d’un quizz ?

Venez tester vos connaissances sur les aliments de l’Antiquité.

Vous risquez bien d’être surpris !

À partir de 8 ans. Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 38 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-16T10:30:00+02:00 – 2023-08-16T11:30:00+02:00

2023-08-16T10:30:00+02:00 – 2023-08-16T11:30:00+02:00 jeu enfants Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Médiathèque Adresse Place Félix Rey, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Arles

Médiathèque Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/