Bouches-du-Rhône Le bar à histoires Médiathèque Arles, 28 juin 2023, Arles. Le bar à histoires 28 juin – 12 juillet Médiathèque Entrée libre Dans le cadre de l’évènement national « Partir en livre », la médiathèque propose en ce début d’été de nombreuses animations à destination des enfants.

L’une d’elle est « Le bar à histoires » : lectures d’hitoires par les bibliothécaires sur le thème de la liberté sur commande des enfants. Entrée libre, jusqu’à 10 ans. Mercredi 28 juin à 10h au Jardin d’été (bvd des Lices)

Samedi 1er juillet à 10h au Jardin des Arts (médiathèque)

Samedi 8 juillet à 10h au Jardin des Arts (médiathèque)

Mercredi 12 juillet à 10h au Jardin des Arts (médiathèque) Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr

2023-06-28T10:00:00+02:00 – 2023-06-28T11:00:00+02:00

