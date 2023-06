Goûter littéraire avec Michel Piquemal Médiathèque Arles, 24 juin 2023, Arles.

Pour ouvrir l’édition 2023 du Festival « Partir en livre », la médiathèque propose aux petits et grands un goûter littéraire avec Michel Piquemal.

Michel Piquemal est un des auteurs majeurs de la littérature jeunesse d’aujourd’hui avec plus de 200 titres publiés, traduits dans une douzaine de pays. Ses ouvrages ont été couronnés par de nombreux prix (Le Jobard, Grand prix du livre jeunesse, la boîte à cauchemars, Prix des Incorruptibles, Dis d’où ça vient, Grand prix de la presse, etc.).

Il se consacre inlassablement aujourd’hui à la transmission des valeurs humanistes, qu’il juge menacées, en publiant chez Albin Michel de nombreux ouvrages de philo-jeunesse (Les Philo-fables, le conteur philosophe, Piccolo-philo, les Philo-fables pour la terre…).

Son insatiable curiosité l’a conduit par ailleurs à se passionner pour les indiens d’Amérique, l’archéologie, la préhistoire… des domaines où sa compétence de passeur est reconnu par tous.

Cette rencontre est partiellement financée par le CNL.

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:30:00+02:00

Michel Piquemal