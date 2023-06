Partir en livre Médiathèque Arles, 24 juin 2023, Arles.

Partir en livre 24 juin – 31 août Médiathèque Entrée libre

Cet été encore, les enfants et leurs parents pourront profiter de nombreuses animations culturelles dans le cadre du Festival Partir en livre. Cette année, le thème de la liberté est mis à l’honneur.

En juin, à découvrir :

– samedi 24 juin à 15h, « Goûter littéraire » avec Michel Piquemal, auteur jeunesse très connu

– mercredi 28 juin à 10h, « Le Bar à histoires » : deux médiathécaires liront aux enfants les histoires de leur choix au jardin d’été (bvd des Lices)

En juillet-août :

– « Le Bar à histoires » au jardin des arts (médiathèque) : 1er, 8 et 12 juillet à 10h

– Atelier d’illustration animé par Hélène Riff sur le thème de la liberté : 1er juillet à 15h (6-10 ans – sur inscription en Jeunesse 04 90 49 38 66)

– Atelier « Jouons avec les mots ! » animé par l’association Tutubi : 5 juillet à 16h (8-12 ans – sur inscription)

– « Prends-toi aux jeux ! » : 11, 18 et 25 juillet et 1er, 8, 22 et 29 août (sur inscription)

15h pour les 8-11 ans

17h pour les 4-7 ans (les 4-6 ans doivent être accompagnés)

– « Prends-toi aux jeux-ados » : 13, 20 et 27 juillet, puis 3, 10, 17, 24 et 31 août (à partir de 12 ans)

– « Les enfants lisent aux enfants » : atelier animé par les bibliothécaires qui permettront aux enfants de se lire leurs histoires préférées ou d’autres :

12 juillet à 16h (à partir de 6 ans)

– Atelier-stage de lecture à voix haute, animé par Catherine Krajewski : du 18 au 21 juillet (à partir de 9 ans-sur inscription)

18, 19 et 20 juillet de 10h à 12h

21 juillet de 15h à 17h

Jeux et exercices pour apprendre de façon ludique à lire à voix haute !

– Atelier « Les cocottes en liberté » animé par les bibliothécaires : lecture d’albums sur le thème de la liberté, discussion et création d’une cocotte en papier : 19 juillet à 16h (à partir de 6 ans)

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 38 66 »}]

