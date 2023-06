Jean-Henri Fabre, le scarabée et autres bestioles Médiathèque Arles, 23 juin 2023, Arles.

Jean-Henri Fabre, le scarabée et autres bestioles 23 et 24 juin Médiathèque

Jean-Henri Fabre est né il y a deux cents ans.

Célèbre naturaliste, il a passé sa vie à observer, étudier les insectes.

Il en a tiré de merveilleux souvenirs autant littéraires que savants ( »Souvenirs entomologiques »). On peut aujourd’hui encore visiter sa maison, devenue le musée Jean-Henri Fabre, à quelques kilomètres d’Avignon.

Y sont exposées, dans son environnement familier, ses collections naturalistes (insectes, plantes, champignons, nids d’oiseaux…), collections composées au gré de ses longues promenades.

La médiathèque le met à l’honneur et vous invite à le découvrir ou re-découvrir dans un parcours en trois temps :

Deux projections, un spectacle et une exposition.

– Du 20 juin au 1er juillet : Exposition « Et les insectes alors ?… »

Une exposition de livres d’artistes des collections de la médiathèque

– Vendredi 23 juin à 14h30 et à 16 h30 :

Projection d’un film de 1951, retraçant la vie de Jean-Henri Fabre

– Samedi 24 juin à 16h :

Spectacle »L’odyssée du scarabée, ou les tribulations de Jean Henri »

»Un spectacle intelligent et gourmand, dans lequel Yvan Ferré, comédien-clown, se lance sur les traces du naturaliste et de ses aimables bestioles. »

Tout public

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 38 58 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T14:30:00+02:00 – 2023-06-23T16:00:00+02:00

2023-06-24T16:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:30:00+02:00

Jean-Henri Fabre naturaliste

Yvan ferré, « L’odyssée du scarabée »