La médiathèque d’Arles et l’Education Nationale présentent les travaux réalisés par les enfants tout au long de l’année dans les crèches, les écoles et les centres sociaux dans le cadre du projet « Eclats de lire »* : des productions plastiques et écrites variées, créées à partir de livres offerts par la Ville. Certains groupes d’enfants ont bénéficié de spectacles, d’ateliers et de rencontres avec des auteurs. Les autres ont travaillé avec leurs enseignants ou leurs encadrants (crèches…).

Une exposition riche en couleurs et fruit de bien des imaginaires joyeux.

Exposition dans les structures de quartier (centre social du Trébon, maison publique de quartier de Griffeuille et Ecole Paul Langevin, Barriol) du 23 mai au 3 juin.

A la médiathèque du 10 juin au 3 septembre.

Vernissage le samedi 10 juin à 11h.

Entrée gratuite. Visible aux horaires d’ouverture des structures.

* Opération financée dans le cadre de la politique de la ville

(image : décor d’un spectacle proposé par le Centre de créaton du 19 « Esperanzelle »)

