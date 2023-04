Atelier Philo et Contes Médiathèque Arles Catégories d’Évènement: Arles

Atelier Philo et Contes Médiathèque, 6 mai 2023, Arles. Atelier Philo et Contes Samedi 6 mai, 14h30, 16h30 Médiathèque Entrée libre, sur inscription préalable à l’Espace Jeunesse au 04 90 49 38 66 – 14h30 : Atelier Philo et Art : Les animaux ont-ils des droits?

animé par Virginie Larteau

Les enfants réfléchiront sur la question des droits des animaux, de ce que signifie prendre soin, puis chacun créera un portait de cheval, de tigre, de singe ou pourquoi pas de lionne.

L’atelier est conçu pour des enfants entre 6 et 12 ans. Durée: 1h30 – 16h30 : Kamishibaï: sur le thème Les animaux petits et grands

Pour les enfants entre 3 et 7 ans

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles

2023-05-06T14:30:00+02:00 – 2023-05-06T16:00:00+02:00

2023-05-06T16:30:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00 atelier enfants V. Larteau

