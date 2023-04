L’ancien musée d’histoire naturelle d’Arles et ses herbiers Médiathèque, 2 mai 2023, Arles.

La Médiathèque de la ville d’Arles, en partenariat avec le service du patrimoine, le musée Réattu, et le muséum Esprit Requien d’Avignon présente une exposition exceptionnelle.

Contrairement à ses voisines, Avignon, Nîmes ou Marseille, la ville d’Arles n’a plus de musée d’histoire naturelle et pourtant ce musée a bien existé. Il fut créé en 1825 dans l’Hôtel de ville. Cette initiative, très précoce, fut le fait de la personnalité exceptionnelle du maire de la ville : le baron de Chartrouse. Celui-ci était un érudit, passionné de botanique et spécialiste d’ornithologie. Le musée qu’il fonda, fut l’objet d’un grand engouement durant tout le XIXe siècle. Il présentait des centaines d’oiseaux, d’animaux, de « roches et fossiles » et des herbiers. Cependant, la ferveur qui avait accompagné la création du musée ne survécut pas au XXe siècle. L’intérêt se tarit, et les collections ne furent plus entretenues. On finit même par en perdre la trace…

De ces fabuleuses collections, il reste aujourd’hui, pieusement conservés, quelques vestiges au musée Réattu et de magnifiques herbiers aux Fonds Patrimoniaux de la médiathèque d’Arles.

L’exposition propose de mettre en valeur les collections botanique et ornithologique de l’ancien muséum et de cerner la culture scientifique arlésienne du XIXème siècle.

La collection d’herbiers, conservée à la Médiathèque d’Arles, a été constituée par les botanistes arlésiens, Jean-Mathieu Artaud, Guillaume Meiffren-Laugier de Chartrouse, Louis Jacquemin et Marius Huard. Elle est estimée à 10000 spécimens, principalement issus de la région, mais également de plantes exotiques fournies par des correspondants et des pépiniéristes locaux.

La collection ornithologique, dont il ne reste que les perchoirs conservés au musée Réattu, est mise en correspondance avec des oiseaux naturalisés, prêtés par le musée d’histoire naturelle Esprit Requien d’Avignon. Elle est également illustrée par les planches de Buffon et de Chartrouse. Deux éditions monumentales portées par l’exigence d’une iconographie exacte autant qu’esthétique. Au total, 1008 gravures sur cuivre aquarellées à la main pour l’édition de Buffon et 600 pour l’édition de Chartrouse.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 4 mai à 18h à la médiathèque.

Visites commentées de l’exposition :

– Samedi 6 mai, 14h30, par Fabienne Martin et Carole Nanni

– Jeudi 25 mai, 17h30, par Fabienne Martin et Carole Nanni

– Jeudi 1er juin, 17h30, par Fabienne Martin, suivi à 18h d’une Conférence sur les Herbiers arlésiens, par Muriel Durand, docteur en écologie et botanique

Autres évènements en lien avec l’exposition :

– Vendredi 2 juin, 18h :

Conférence sur « L’Aigle de Bonelli, un oiseau méconnu des zones humides », par Christian Perennou, ornithologue (médiathèque)

–Samedi 3 juin :

11h : Visite commentée sur la Flore du Théâtre antique, par Carol Nanni, guide-conférencière (lieu : Théâtre antique)

14h30 : Conférence sur le Musée d’histoire naturelle d’Arles, par Carole Nanni (médiathèque)

16h : Conférence sur les Herbiers, source d’échanges entre les savants du XIXème siècle, par Joseph Jacquin-Porretaz, conservateur du patrimoine scientifique, technique et naturel (médiathèque)

