L’Hôtel Vernon, histoire d’un hôtel particulier arlésien Médiathèque, 30 mars 2023, Arles. L’Hôtel Vernon, histoire d’un hôtel particulier arlésien Jeudi 30 mars, 18h00 Médiathèque Entrée libre L’hôtel Vernon, aujourd’hui Fondation Lee Ufan Arles, est un remarquable hôtel particulier arlésien édifié entre le XVIème et le XVIIIème siècle.

Dans le cadre de sa réhabilitation en centre d’art, une étude historique a été menée. Elle a permis la découverte de nombreux documents manuscrits et surtout la reconstitution du passé de cette noble demeure.

Cette conférence vous en révélera donc toute l’histoire, entre vestiges du XVIIème siècle (plafonds à la française, baies, sols) et apparat de la maison aristocratique du XVIIIème siècle.

Conférence de Sophie Dabriou-Piot, Chargée d'études historiques – Conseil Patrimoine Architectural

