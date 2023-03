La littérature de jeunesse échappe t’elle à la mode? Médiathèque Arles Catégories d’Évènement: Arles

La littérature de jeunesse échappe t'elle à la mode? Vendredi 24 mars, 18h00 Médiathèque, Arles

Quand l’air du temps entre dans l’aire de la littérature de jeunesse

Conférence par Marc Parayre

La récente réécriture au Royaume-Uni de nombreux passages d’ouvrages de Roald Dahl au nom du politiquement correct prouve que la littérature de jeunesse n’échappe pas aux effets de mode, ce qui fait qu’à tel moment donné − il n’est pas impossible d’ailleurs que cela résulte de « commandes » passées aux auteurs − on assiste à la sortie conjointe d’albums sur un même thème. Si ces concessions conduisent parfois à des facilités éditoriales d’un intérêt limité et discutable elles peuvent aussi engendrer de belles réussites.

On observe également, en parallèle, des constantes régulièrement réactivées − par exemple à partir des textes classiques du patrimoine − qui fournissent des sources d'inspiration récurrentes avec un effet clin d'œil appuyé en direction du lecteur.

