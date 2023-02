Lapin plat et l’étrange livre Médiathèque Arles Catégories d’Évènement: Arles

Lapin plat et l'étrange livre Samedi 11 mars, 15h30 Médiathèque

Entrée libre

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr “Lapin plat et l’étrange livre” par la Cie Tourniflex

Spectacle musical pour les petits (à partir de 18 mois) :

Ecrit et composé « en dialogue » par Alain Bordes, musicien issu de la scène marseillaise (Rock et musiques improvisées) et Paul Anders, poète contemporain. L’ennui fait se rencontrer un petit garçon et un lapin de page… Les chansons, compositions originales, se comprennent à plusieurs niveaux, les morceaux sont joués en direct par le musicien-compositeur, véritable homme-orchestre. La conteuse-chanteuse : « marionnettiste de voix », met en mouvement tous ces curieux personnages qui sortent par la petite porte livresque pour raconter et chanter ce qui les traverse. Samedi 11 mars 2023 à 15h30

Pour voir un extrait, cliquez ici.

