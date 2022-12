Atelier » Les parcoeuristes » Médiathèque, 28 février 2023, Arles.

Atelier » Les parcoeuristes » Mardi 28 février 2023, 17h00

Entrée libre

Chaque dernier mardi du mois, venez partager des poèmes et chansons que vous connaissez par coeur et en apprendre de nouveaux. handicap moteur mi

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr

Savez-vous ce qu’est un parcoeuriste ?

Bien qu’indéfinissable, il se reconnaît dans une assemblée, au moment où il prend la parole : il se dresse, et c’est un poème, connu par cœur, qui lui vient à la bouche.

Un autre lui répond, une joute s’installe à plusieurs.

Ici, on ne parle pas de soi, mais, par la poésie, on échange du verbe et peut-être quelques verres.

La médiathèque accueille chaque dernier mardi du mois de 17h30 à 20h, une joyeuse assemblée ouverte à tous, grands et petits.

On jouera ensemble au jeu du » par cœur ». On pourra même chanter !

Venez nous rejoindre, les mains dans les poches, ou avec un poème en tête ou dans la poche ou dans le cœur…

Claude Guerre nous accompagnera tout au long de ces ateliers pour nous apprendre à apprendre.

» Parcoeuristes et Parcœurettes « , nous serons heureux de vous accueillir, au milieu des livres et des disques, et, avec vous, de nous en donner à chœur-joie.



Claude Guerre