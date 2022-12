Les exoplanètes par Sébastien Carassou Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Les exoplanètes par Sébastien Carassou Médiathèque, 10 février 2023, Arles. Les exoplanètes par Sébastien Carassou Vendredi 10 février 2023, 16h00 Médiathèque

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence de vulgarisation scientifique dans le cadre du Festival Les Mycéliades, festival de science-fiction à destination des 15-25 ans Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr L’ADRC (Agence de Développement Régional du Cinéma) et Images en bibliothèques ont créé un nouveau festival transdisciplinaire de Science-Fiction à destination des 15-25 ans : Les Mycéliades, 1ière édition du 1er au 15 février 2023.

Dans le cadre de ce Festival, la médiathèque propose une conférence de vulgarisation scientifique sur les exoplanètes animée par Sébastien Carassou, docteur en astrophysique, spécialisé dans l’évolution des galaxies, et vulgarisateur scientifique.

Le Cinéma Le Méjan, partenaire de l’action, fera une programmation de 3 films de science-fiction sur les 2 semaines du Festival.

