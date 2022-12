Conte Kamishibaï bilingue français-anglais Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Conte Kamishibaï bilingue français-anglais Médiathèque, 28 janvier 2023, Arles. Conte Kamishibaï bilingue français-anglais Samedi 28 janvier 2023, 15h00 Médiathèque

Rencontre avec l’autrice du livre René The Brave, Béatrice Péricchi-Meysson Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Rencontre avec Béatrice Péricchi-Meysson, autrice du livre René the Brave, pour un moment de conte kamishibaï (petit théâtre japonais) bilingue français-anglais, suivi d’une discussion sur les animaux sauvages et les espèces en voie de disparition.

2023-01-28T15:00:00+01:00

2023-01-28T16:30:00+01:00

