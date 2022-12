Nuit de la lecture Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Nuit de la lecture Médiathèque, 21 janvier 2023, Arles. Nuit de la lecture Samedi 21 janvier 2023, 15h00 Médiathèque

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Soirée à la médiathèque pour une Nuit de la lecture « effrayante »… Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Une nouvelle Nuit de la lecture à la médiathèque pour les petits et les grands :

– Lecture d’histoires effrayantes à voix haute pour enfants, à partir de 15h, toutes les 30 minutes

– Atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans de 16h30 à 19h

– Atelier jeux de société pour les enfants à partir de 4 ans : de 16h30 à 20h

– Conte déambulatoire au sein de la médiathèque par Aïssa Mallouk (conteur et slameur), à 17h, 18h, et 19h pour tous, à partir de 8 ans.

Sur inscription auprès de l’Espace Jeunesse ou au 04 90 49 38 66

– Lectures à voix hautes pour adultes par une médiathécaire de 16h à 17h

– Découverte de l’atelier de reliure à partir de 17h

– Visite des coulisses de la médiathèque à partir de 17h

– Présentation à la bougie de la Bible enluminée de Montmajour, datée du XIIIe siècle, de 18h à 21h en continu

– Projection de films à partir de 17h

– Spectacle-lecture à voix haute de textes de Guy de Maupassant par Jacques Barville à 20h30 Par ailleurs, un concours de dessin est organisé sur le thème de la peur, à partir du 7 décembre.

Les dessins sont à remettre à la médiathèque au plus tard le 18 janvier, accompagné du bulletin de participation (voir informations à l’accueil ou sur le site de la médiathèque-agenda-Nuit de la lecture).

Une remise des prix sera organisée le 21 janvier dans l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T15:00:00+01:00

2023-01-21T23:00:00+01:00 CNL

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Médiathèque Adresse Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Arles Departement Bouches-du-Rhône

Médiathèque Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Nuit de la lecture Médiathèque 2023-01-21 was last modified: by Nuit de la lecture Médiathèque Médiathèque 21 janvier 2023 Arles Médiathèque Arles

Arles Bouches-du-Rhône