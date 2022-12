Cinédredi Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Cinédredi 6 janvier – 24 mars 2023, les vendredis Médiathèque

Entrée libre

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles
04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Chaque vendredi, un moment de cinéma autour d’un film sélectionné par les vidéothécaires. A découvrir… (à partir de 16 ans) (La réglementation ne permet pas de communiquer les titres des films proposés. Pour connaître le programme, adressez vous à l’Espace Image et Son, 1er étage)

