Projections à la demande Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Projections à la demande Médiathèque, 3 janvier 2023, Arles. Projections à la demande 3 janvier – 29 mars 2023 Médiathèque

Entrée libre

Projection de films à la médiathèque sur demande handicap moteur mi Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Si vous souhaitez voir un film de notre collection, venez rencontrer les vidéothécaires. Horaires libres, dans la limite de la disponibilité de la salle de projection.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-03T13:00:00+01:00

2023-03-29T18:30:00+02:00 médiathèque

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Médiathèque Adresse Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Arles Departement Bouches-du-Rhône

Médiathèque Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Projections à la demande Médiathèque 2023-01-03 was last modified: by Projections à la demande Médiathèque Médiathèque 3 janvier 2023 Arles Médiathèque Arles

Arles Bouches-du-Rhône