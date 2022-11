Contes et atelier Philo Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Contes et atelier Philo Médiathèque, 21 décembre 2022, Arles. Contes et atelier Philo Mercredi 21 décembre, 16h30 Médiathèque

Entrée libre, sur inscription préalable à l’Espace Jeunesse au 04 90 49 38 66

Initiation à la philosophie et conte handicap moteur mi Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Contes et atelier Philo pour les petits (4 à 6 ans)

animé par Virginie Larteau *Le Kamishibaï est un petit théâtre japonais qui permet de raconter des histoires! * Au programme, « Comment le ciel est devenu grand ! »

Une histoire autour du courage, de la persévérance, et de la force des enfants lorsqu’ils s’unissent.

Ce sera l’occasion de discuter ensemble de ces thèmes. Et pour le plus grand plaisir des enfants, un conte de Noël terminera ce temps d’échange.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T16:30:00+01:00

2022-12-21T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Médiathèque Adresse Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 4 Age maximum 6 lieuville Médiathèque Arles Departement Bouches-du-Rhône

Médiathèque Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Contes et atelier Philo Médiathèque 2022-12-21 was last modified: by Contes et atelier Philo Médiathèque Médiathèque 21 décembre 2022 Arles Médiathèque Arles

Arles Bouches-du-Rhône