Atelier Philo et Art Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Atelier Philo et Art Médiathèque, 21 décembre 2022, Arles. Atelier Philo et Art Mercredi 21 décembre, 14h30 Médiathèque

Entrée libre, sur inscription préalable à l’Espace Jeunesse au 04 90 49 38 66

Initiation à la philosophie et atelier créatif handicap moteur mi Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Atelier Philo et Art pour les enfants entre 6 et 12 ans :

Partager, à quoi ça sert ? Viens réfléchir et créer autour de la question du partage.

A quoi ça sert de partager ? Pourquoi parfois on aime être seul et parfois non ?

Comment on organise une belle fête en partageant ce qu’il y a à faire ? L’atelier Philo est animé par Virginie Larteau, professeure de Philosophie. Après le temps de réflexion, place à la création artistique!

Votre enfant repartira avec une surprise. A mettre sur la table de Noël?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T14:30:00+01:00

2022-12-21T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Médiathèque Adresse Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Médiathèque Arles Departement Bouches-du-Rhône

Médiathèque Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Atelier Philo et Art Médiathèque 2022-12-21 was last modified: by Atelier Philo et Art Médiathèque Médiathèque 21 décembre 2022 Arles Médiathèque Arles

Arles Bouches-du-Rhône