La boîte à histoires de Noël Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La boîte à histoires de Noël Médiathèque, 17 décembre 2022, Arles. La boîte à histoires de Noël Samedi 17 décembre, 15h00 Médiathèque

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Spectacle de noël pour les 5-12 ans par Mathilde Lapeyre Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Spectacle de noël pour les 5-12 ans :

« La boîte à histoires de Noël » Création originale et animation par Mathilde de Lapeyre Une boîte s’ouvre et des contes illuminent le temps des fêtes. Que serait le temps des fêtes sans des contes à partager ?

Une fois la boîte à histoires ouverte, vos oreilles s’en délecteront dans la joie et la convivialité.

Pas de Père Noël en vue, mais plutôt des histoires malicieuses ou attendrissantes à écouter.

Elles vous emporteront dans la magie de Noël, de son sapin à décorer et de ses bons petits plats à déguster.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T15:00:00+01:00

2022-12-17T16:00:00+01:00 Mathilde Lapeyre/Médiathèque

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Médiathèque Adresse Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Arles Departement Bouches-du-Rhône

Médiathèque Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

La boîte à histoires de Noël Médiathèque 2022-12-17 was last modified: by La boîte à histoires de Noël Médiathèque Médiathèque 17 décembre 2022 Arles Médiathèque Arles

Arles Bouches-du-Rhône