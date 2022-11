Petite Valse Viennoise Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Petite Valse Viennoise Médiathèque, 16 décembre 2022, Arles. Petite Valse Viennoise Vendredi 16 décembre, 18h00 Médiathèque

Berceuse pour Lorca par le Théâtre du Corbeau blanc Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Spectacle autour de Lorca : « Petite Valse Viennoise »

Berceuse pour Lorca par le Théâtre du Corbeau blanc

d’après Federico García Lorca Mise en scène : Günther Leschnik

Interprétation : Sophie Millon

Musicien : Fabrice Miny (guitare) Federico García Lorca était comme une flamme. Il a mis le feu à la poésie, au dessin, à la peinture, au théâtre, à des chansons, à des conférences…. Dans le Jardin de Fogasses, la Petite Valse Viennoise est conçue comme un voyage au sein de la très belle Conférence sur les Berceuses dans laquelle García Lorca fait entendre de manière émouvante ce qui est particulier à la berceuse espagnole, sa singularité, pourquoi l’Espagne utilise ses mélodies les plus tristes pour emmener ses enfants dans le sommeil. Une conférencière-chanteuse, Sophie Millon, fait entendre la rudesse et la douceur de ces chansons. Accompagnée par un musicien à la guitare, la chanteuse interprète Nana de Sevilla, Las Morillas de Jaen, Los 4 muleros, Zorongo, Duermete Niñito Mio et The Last Waltz de Leonard Cohen sur le poème de Lorca Petite Valse Viennoise. La Conférence est aussi traversée par un extrait de la farce guignolesque Le Rétable de Don Cristobal, un conte surréaliste et le Martyre de Sainte Eulalie du Romancero Gitano. Lorca, porteur de feu, était aussi un insurgé contre la morale, les amours clandestines, la politique des nantis. Les chansons populaires qu’il a collectées sont une main tendue à la vie joyeuse, la solidarité, la conscience éveillée, l’amour, la poésie. Une urgence de bonheur qui lui a coûté la vie. Ce spectacle a été conçu comme un hommage à Federico García Lorca et Leonard Cohen.

