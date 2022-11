En attendant le Père Noël Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

En attendant le Père Noël Médiathèque, 7 décembre 2022, Arles. En attendant le Père Noël Mercredi 7 décembre, 15h00 Médiathèque

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Spectacle de noël pour les 0-5 ans par Mathilde Lapeyre Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Spectacle de noël pour les 0-5 ans :

« En attendant le père Noël » Création originale et animation par Mathilde de Lapeyre *Un bonhomme de Neige au pays du Père Noël ! *

Le petit nuage s’est transformé en bonhomme de neige au pays du Père Noël.

En attendant que le vieux bonhomme rouge passe, il faut décorer le sapin et cuisiner de bonnes choses à manger.

Ce n’est que lorsque les enfants seront couchés que le père Noël se préparera.

Une dernière vérification des lutins et en avant pour la grande tournée ! Le bonhomme de neige recevra-t-il un cadeau ?

