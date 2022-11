La Goguette en folie Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La Goguette en folie Médiathèque, 2 décembre 2022, Arles. La Goguette en folie Vendredi 2 décembre, 18h00 Médiathèque

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Soirée karaoké en live avec 4 musiciens Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr LA GOGUETTE EN FOLIE La Médiathèque vous offre un moment musical de convivialité exceptionnel.

Ce soir-là, c’est vous qui venez chanter ! La Médiathèque et LE COLLECTIF SCÈNE-RUE fournissent :

les formidables musiciens professionnels qui vous accompagneront,

les énormes carnets de chansons (environ 380 succès inoubliables), le micro sur ses pieds ou dans vos mains, les verres et les boissons, de quoi grignoter, et, même un peu de chauffage… Bref, un KARAOKÉ de rêve avec de vrais musiciens !!!

Une soirée garantie SANS ÉCRAN ! Des pioux-pioux aux vieux hiboux,

nous appelons tous les oiseaux, de jour comme de nuit,

à venir siffler et chanter, seuls ou en choeur !

Les merles moqueurs resteront dehors !

