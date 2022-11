Histoire littéraire d’un fleuve : le Rhône Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Histoire littéraire d’un fleuve : le Rhône Médiathèque, 1 décembre 2022, Arles. Histoire littéraire d’un fleuve : le Rhône Jeudi 1 décembre, 18h00 Médiathèque

Dans le cadre des Rendez-Vous du Patrimoine proposés par la Médiathèque, conférence sur l’histoire littéraire du Rhône par Céline Magrini. handicap moteur mi Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Histoire littéraire d’un fleuve : le Rhône Céline Magrini propose une plongée dans le cours onirique du Rhône, des légendes fantastiques à l’épopée de la batellerie, en passant par la chanson, le récit de voyage, la poésie, navigant d’une rive à l’autre des littératures françaises et provençales, et découvrant comment, au tournant de la révolution industrielle, le fleuve provençal entre par la grande porte de la littérature avec le chef-d’œuvre de Frédéric Mistral. Céline Magrini, docteur ès lettres, est écrivain, conférencière et chanteuse. Elle a enseigné la littérature française et provençale à l’université d’Aix en Provence, et la langue provençale dans le secondaire.

