« Au fil du Rhône » par Jacques Barville et Cédric Valléjos Médiathèque, 28 octobre 2022, Arles. « Au fil du Rhône » par Jacques Barville et Cédric Valléjos Vendredi 28 octobre, 18h00 Médiathèque

En écho au festival « dans les bras du Rhône », un spectacle musical qui fait voyager sur le fleuve. Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Au fil du Rhône d’Henri Bosco, un voyage en lecture, musique et chansons par Jacques Barville et Cédric Valléjos. Lecture librement inspirée du roman Malicroix.

2022-10-28T18:00:00+02:00

2022-10-28T19:30:00+02:00 J Barville

