Rencontre-atelier lecture et jeux avec Amina Hachimi Alaoui Médiathèque Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Rencontre-atelier lecture et jeux avec Amina Hachimi Alaoui Médiathèque, 28 octobre 2022, Arles. Rencontre-atelier lecture et jeux avec Amina Hachimi Alaoui Vendredi 28 octobre, 14h30 Médiathèque

Entrée libre

Dans le cadre de la 9ième édition du Festival Paroles Indigo, atelier jeux et lecture bilangue pour enfants autour d’un album jeunesse avec l’autrice Amina Hachimi Alaoui handicap moteur mi Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Rencontre avec l’autrice Amina Hachimi Alaoui et atelier autour de son album « Qu’est ce que vois ? » (illustré par Gulnar Hajjo) · Lecture en langue arabe et française

· Jeux divers A partir de 7/8 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles (maximum 15 pers.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T14:30:00+02:00

2022-10-28T15:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Médiathèque Adresse Place Félix Rey, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Arles Departement Bouches-du-Rhône

Médiathèque Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Rencontre-atelier lecture et jeux avec Amina Hachimi Alaoui Médiathèque 2022-10-28 was last modified: by Rencontre-atelier lecture et jeux avec Amina Hachimi Alaoui Médiathèque Médiathèque 28 octobre 2022 Arles Médiathèque Arles

Arles Bouches-du-Rhône