Gratuit sur inscription

Lecture de deux créations originales d'Aïssa MALLOUK, poète, slameur, conteur sur le Rhône. Proposé par la médiathèque d'Arles et Aissa MALLOUK.

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles

04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr Lecture de deux créations originales d’Aïssa Mallouk, poète, slameur, conteur sur le Rhône.

Proposé par la médiathèque d’Arles et Aissa Mallouk.

A 15h, à partir de 6 ans / A 16h, à partir de 3 ans.

Dans le cadre de la 6éme édition de Dans les Bras du Rhône.

Sortie Gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Infos et inscription : http://www.cpierpa.fr

