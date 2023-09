Soutien numérique personnalisé Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Orléans, 12 octobre 2023, Orléans.

Soutien numérique personnalisé Jeudi 12 octobre, 14h00, 15h00, 16h00 Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Inscription au 02 38 68 45 45

Ces séances sont proposées dans les médiathèques du réseau nord, le mardi et le mercredi, et chaque samedi à la Médiathèque centrale. Il suffit de prendre rendez-vous et de nous indiquer quel est votre besoin particulier. Attention, les demandes de réparation de matériel ou de réalisation de démarches en ligne ne sont pas retenues.

Cet accompagnement individuel est ouvert à tous, à raison d’une séance de soutien par personne et par mois.

Inscription au 02 38 68 45 45.

Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) 99 bis avenue de la Marne, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T15:00:00+02:00

2023-10-12T16:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

gratuit