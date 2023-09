Imaginez l’avenir ! : ateliers de fabrication plastique éco-responsable par Miettes Compagnie Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Imaginez l’avenir ! : ateliers de fabrication plastique éco-responsable par Miettes Compagnie Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Orléans, 11 octobre 2023, Orléans. Imaginez l’avenir ! : ateliers de fabrication plastique éco-responsable par Miettes Compagnie Mercredi 11 octobre, 14h30 Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Sur inscription au 02 38 68 45 45 À partir d’objets de notre quotidien destinés à être jetés (CD, pots de yaourts, tuyaux, boîtes de conserves…), inventons, fabriquons, construisons le monde du futur : de l’habitat, à nos planètes, à de nouveaux outils et machines, aux vaisseaux, à nos nouveaux « amis » imaginaires (robots, animaux en mutation, extraterrestres…).

Tout public, à partir de 8 ans

Sur inscription au 02 38 68 45 45 Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) 99 bis avenue de la Marne, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:30:00+02:00 – 2023-10-11T15:30:00+02:00

gratuit

Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand)
99 bis avenue de la Marne, Orléans
Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

