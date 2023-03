Loup-garou de Thiercelieux Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Loup-garou de Thiercelieux Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand), 21 avril 2023, Orléans. Loup-garou de Thiercelieux Vendredi 21 avril, 15h30 Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Sur inscription au 02 38 38 45 45 Un jeu de déduction et d’élimination ou vos capacités à argumenter et à bluffer peuvent vous sauver la vie !

Tout public à partir de 8 ans Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) 99 bis avenue de la Marne, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 38 45 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T15:30:00+02:00 – 2023-04-21T16:30:00+02:00

2023-04-21T15:30:00+02:00 – 2023-04-21T16:30:00+02:00 gratuit

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Adresse 99 bis avenue de la Marne, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Orléans

Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Loup-garou de Thiercelieux Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) 2023-04-21 was last modified: by Loup-garou de Thiercelieux Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) 21 avril 2023 Médiathèque Argonne (Ancien collège jean Rostand) Orléans orléans

Orléans Loiret