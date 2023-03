Réveil livres de 0 à 3 ans Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Réveil livres de 0 à 3 ans Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand), 22 mars 2023, Orléans. Réveil livres de 0 à 3 ans Mercredi 22 mars, 10h30 Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Bébé entend les rythmes et la musique de la voix. Petit à petit, il s’ouvre aux images, devine les contrastes, les formes… et devient lecteur. Pour l’accompagner, nous vous proposons des lectures, chansons, comptines et jeux de doigts adaptés pour les tout-petits et leurs parents.

De 0 à 3 ans Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) 99 bis avenue de la Marne, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:30:00+01:00 – 2023-03-22T11:30:00+01:00

2023-03-22T10:30:00+01:00 – 2023-03-22T11:30:00+01:00 gratuit

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Adresse 99 bis avenue de la Marne, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Orléans

Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Réveil livres de 0 à 3 ans Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) 2023-03-22 was last modified: by Réveil livres de 0 à 3 ans Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) 22 mars 2023 Médiathèque Argonne (Ancien collège jean Rostand) Orléans orléans

Orléans Loiret