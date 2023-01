Atelier Manga avec Christophe Cointault Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Sur inscription au 02 38 68 45 45

Le mangaka orléanais animera un atelier tout public. Médiathèque Argonne (Ancien collège Jean Rostand) 99 bis avenue de la Marne, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Sur inscription au 02 38 68 45 45.

Les Mycéliades un festival pour les 15-25 ans. Première édition nationale !

À travers des événements ludiques autour de la science-fiction, ce dispositif vise à créer des passerelles entre les films, les livres et la création numérique entre les cinémas et les médiathèques. Retrouvez la programmation du cinéma des Carmes.

