Bébé Zen Médiathèque Arès, samedi 23 mars 2024.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 11:30:00

Un doux moment de détente et de partage avec votre enfant : comptines, histoires et jeux de mains. Animé par Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne.

Dés 6 mois – Gratuit.

Rendez-vous à la Médiathèque à 10h30. Durée : 1h

Inscription obligatoire.

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-28 par OT Arès