Comité de lecteurs – Mars Médiathèque Arès, 15 mars 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 17:00:00

fin : 2024-03-15 18:30:00

Vous aimez lire et vous souhaitez partager votre passion ? Ou vous voulez écouter et découvrir de nouvelles pépite ? Alors ce club est fait pour vous ! N’hésitez plus et rejoignez-nous, afin d’échanger de façon conviviale sur les derniers coups de cœur de chacun et donner aux autres membres l’envie de les découvrir. Roman, policier, science-fiction, roman graphique… Il y en a pour tous les goûts.

Public adulte.

Gratuit – Sur inscription..

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Arès