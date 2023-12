Arès hablando Médiathèque Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde Arès hablando Médiathèque Arès, 14 février 2024, Arès. Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 11:30:00

fin : 2024-02-14 12:30:00 Voulez-vous apprendre l’espagnol pour partir en vacances ? Participez à un cycle de trois ateliers pour découvrir les bases de vocabulaire en vacances.

Public adulte – Gratuit.

Inscription obligatoire..

Voulez-vous apprendre l’espagnol pour partir en vacances ? Participez à un cycle de trois ateliers pour découvrir les bases de vocabulaire en vacances.

Public adulte – Gratuit.

Inscription obligatoire.

Voulez-vous apprendre l’espagnol pour partir en vacances ? Participez à un cycle de trois ateliers pour découvrir les bases de vocabulaire en vacances.

Public adulte – Gratuit.

Inscription obligatoire. EUR.

Médiathèque

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-26 par OT Arès Détails Catégories d’Évènement: Arès, Gironde Autres Code postal 33740 Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Ville Arès Departement Gironde Lieu Ville Médiathèque Arès Latitude 44.7712755 Longitude -1.1335493 latitude longitude 44.7712755;-1.1335493

Médiathèque Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/