Atelier d’écriture Médiathèque Arès, 24 janvier 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 10:30:00

fin : 2024-01-24 12:00:00

Qui est le plus courageux ? Une invitation à explorer nos définition intimes du courage, d’écrire sincèrement, simplement, dans un cadre bienveillant. Ouvert à tous, même aux fâchés des cours français.

Adultes et adolescents dès 12 ans – Gratuit.

Inscriptions obligatoire..

EUR.

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Arès