La nuit de la lecture – Janvier Médiathèque Arès, 19 janvier 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 23:00:00

Veillée de contes, atelier calligraphie, repas animé, just dance, spectacle pour adulte au coin du feu… retrouvez des animations pour les petits et les grands et passez une partie de a nuit avec nous !.

Veillée de contes, atelier calligraphie, repas animé, just dance, spectacle pour adulte au coin du feu… retrouvez des animations pour les petits et les grands et passez une partie de a nuit avec nous !

Veillée de contes, atelier calligraphie, repas animé, just dance, spectacle pour adulte au coin du feu… retrouvez des animations pour les petits et les grands et passez une partie de a nuit avec nous !

.

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Arès