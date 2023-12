La nuit de la lecture – Janvier Médiathèque Arès, 19 janvier 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19

« Un billet de 10€ », un « seule en scène » d’Alain Vargas. Une jeune femme raconte sa vie mouvementée. Elle est heureuse et riche, très heureuse et très riche… Mais, au fil du récit, la complexité apparaît. Qui est – elle réellement ? Isabelle Becker, joue et chante a capella des intermèdes musicaux.

Tout public – Gratuit.

Inscription obligatoire..

« Un billet de 10€ », un « seule en scène » d’Alain Vargas. Une jeune femme raconte sa vie mouvementée. Elle est heureuse et riche, très heureuse et très riche… Mais, au fil du récit, la complexité apparaît. Qui est – elle réellement ? Isabelle Becker, joue et chante a capella des intermèdes musicaux.

Tout public – Gratuit.

Inscription obligatoire.

« Un billet de 10€ », un « seule en scène » d’Alain Vargas. Une jeune femme raconte sa vie mouvementée. Elle est heureuse et riche, très heureuse et très riche… Mais, au fil du récit, la complexité apparaît. Qui est – elle réellement ? Isabelle Becker, joue et chante a capella des intermèdes musicaux.

Tout public – Gratuit.

Inscription obligatoire.

EUR.

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Arès