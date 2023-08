Arès Speaking Médiathèque Arès, 7 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Vous souhaitez pratiquer et améliorer votre français à l’oral, venez discuter dans notre atelier de conversation avec les bibliothécaires.

Nous échangerons et partagerons un moment convivial en français sur des thèmes variés.

Lieu: médiathèque d’Arès.

Public adulte – Gratuit.

Inscription obligatoire..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 11:30:00. .

Médiathèque Rue du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



If you’d like to practice and improve your spoken French, come and join our conversation workshop with the librarians.

We’ll exchange ideas and share a convivial moment in French on a variety of topics.

Location: Arès media library.

Adults ? Free of charge.

Registration required.

Si quieres practicar y mejorar tu francés hablado, ven a nuestro taller de conversación con los bibliotecarios.

Hablaremos de temas variados y compartiremos un momento amistoso en francés.

Lugar: biblioteca multimedia de Arès.

¿Para adultos? Gratuito.

Inscripción obligatoria.

Wenn Sie Ihr mündliches Französisch üben und verbessern möchten, können Sie sich in unserem Konversationsatelier mit den Bibliothekarinnen unterhalten.

Wir werden uns über verschiedene Themen austauschen und einen geselligen Moment auf Französisch verbringen.

Ort: Mediathek von Arès.

Zielgruppe Erwachsene ? Kostenlos zu besuchen.

Anmeldung erforderlich.

