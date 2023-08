Arès Hablando Médiathèque Arès, 4 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Vous voulez apprendre l’espagnol pour partir en vacances ?

Participez à un cycle de trois ateliers pour découvrir les bases du vocabulaire en vacances !

Animé par Geneviève Dirrig à la médiathèque.

Public adulte – Gratuit.

Inscription obligatoire..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 12:30:00. .

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Want to learn Spanish for your vacations?

Take part in a series of three workshops to learn the basics of vacation vocabulary!

Hosted by Geneviève Dirrig at the mediatheque.

Adults ? Free admission.

Registration required.

¿Quiere aprender español para sus vacaciones?

Participe en una serie de tres talleres para aprender las nociones básicas del vocabulario de vacaciones

Impartidos por Geneviève Dirrig en la mediateca.

Adultos ? Gratuitos.

Inscripción obligatoria.

Möchten Sie Spanisch lernen, um in den Urlaub zu fahren?

Nehmen Sie an einem Zyklus von drei Workshops teil, um die Grundlagen des Vokabulars für den Urlaub zu entdecken!

Geleitet von Geneviève Dirrig in der Mediathek.

Publikum für Erwachsene ? Kostenlos.

Anmeldung erforderlich.

