Bébé Zen Médiathèque Arès, 30 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Un doux moment de détente et de partage avec votre enfant : comptines, histoires et jeux de mains. Animé par Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne.

Dés 6 mois – Gratuit.

Rendez-vous à la Médiathèque à 10h30. Durée : 1h

Inscription obligatoire..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 11:30:00. .

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A gentle moment of relaxation and sharing with your child: nursery rhymes, stories and hand games. Hosted by Laurence Brillaud-Rix, psychomotrician.

From 6 months – Free.

Meet at the Médiathèque at 10:30 a.m. Duration: 1 hour

Registration required.

Un suave momento de relajación y de compartir con su hijo: canciones infantiles, cuentos y juegos de manos. A cargo de Laurence Brillaud-Rix, psicomotricista.

A partir de 6 meses – Gratis.

Cita en la Mediateca a las 10.30 h. Duración: 1 hora

Inscripción obligatoria.

Ein süßer Moment der Entspannung und des Austauschs mit Ihrem Kind: Reime, Geschichten und Handspiele. Geleitet von Laurence Brillaud-Rix, Psychomotorikerin.

Ab 6 Monaten – Kostenlos.

Treffpunkt in der Mediathek um 10:30 Uhr. Dauer: 1 Stunde

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès