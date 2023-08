Club des jeunes lecteurs Médiathèque Arès, 27 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Mangas, romans, bandes dessinées… Tu aimes lire et partager ta passion? Viens discuter de tes coups de cœur et découvrir les nouveautés de la médiathèque.

Pour les enfants de 6 ans à 16 ans.

Rendez-vous à la médiathèque à 10h30. Durée : 1h

Dès 11 ans – Gratuit.

Inscription obligatoire..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 15:30:00. .

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mangas, novels, comics… Do you like to read and share your passion? Come and discuss your favorite books and discover what’s new at the media library.

For children aged 6 to 16.

Meet at the media library at 10:30 a.m. Duration: 1 hour

From 11 years old – Free.

Registration required.

Mangas, novelas, cómics… ¿Le gusta leer y compartir su pasión? Ven a comentar tus favoritos y descubre las novedades de la biblioteca multimedia.

Para niños de 6 a 16 años.

Cita en la mediateca a las 10.30 h. Duración: 1 hora

A partir de 11 años – Gratis.

Inscripción obligatoria.

Mangas, Romane, Comics… Du liest gerne und möchtest deine Leidenschaft teilen? Komm und diskutiere über deine Favoriten und entdecke die Neuheiten der Mediathek.

Für Kinder von 6 bis 16 Jahren.

Treffpunkt in der Mediathek um 10:30 Uhr. Dauer: 1 Stunde

Ab 11 Jahren – Kostenlos.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès