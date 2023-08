L’heure du conte Médiathèque Arès, 16 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Viens découvrir un univers imaginaire en écoutant les histoires de tes bibliothécaires jeunesse.

Dès 6 mois.

Rendez-vous à la Médiathèque à 10h30. Durée : 30 minutes

Gratuit, inscription obligatoire..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:00:00. .

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover an imaginary world while listening to the stories of your children’s librarians.

From 6 months.

Meeting point at the Médiathèque at 10:30 am. Duration: 30 minutes

Free, registration required.

Venga a descubrir un mundo imaginario escuchando las historias de sus bibliotecarios infantiles.

A partir de 6 meses.

Punto de encuentro en la Mediateca a las 10.30 horas. Duración: 30 minutos

Gratis, es necesario inscribirse.

Komm und entdecke eine Fantasiewelt, indem du den Geschichten deiner Jugendbibliothekarinnen lauschst.

Ab 6 Monaten.

Treffpunkt in der Mediathek um 10:30 Uhr. Dauer: 30 Minuten

Kostenlos, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès