Arès Speaking Médiathèque Arès, 13 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances en anglais ? Participez à nos ateliers de conversation. Nous échangerons et partagerons un moment convivial en anglais sur des thèmes variés. Attention , ces ateliers ne sont pas des cours de langue ; ils s’adressent aux personnes possédant déjà des bases d’anglais.

Animés par Geneviève Dirrig.

Public adulte – Gratuit.

Inscription obligatoire..

2023-09-13 fin : 2023-09-13 11:15:00. .

Médiathèque Rue du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Want to put your English skills into practice? Join our conversation workshops. We’ll exchange ideas and share friendly moments in English on a variety of topics. Please note that these workshops are not language courses; they are aimed at people who already have a basic knowledge of English.

Led by Geneviève Dirrig.

Adults ? Free of charge.

Registration required.

¿Quiere poner en práctica sus conocimientos de inglés? Participe en nuestros talleres de conversación. Hablaremos de temas variados y compartiremos un rato amistoso en inglés. Tenga en cuenta que estos talleres no son cursos de idiomas; están dirigidos a personas que ya tienen conocimientos básicos de inglés.

Dirigidos por Geneviève Dirrig.

¿Para adultos? Gratuitos.

Inscripción obligatoria.

Möchten Sie Ihre Englischkenntnisse in die Praxis umsetzen? Nehmen Sie an unseren Konversationsworkshops teil. Wir werden uns über verschiedene Themen austauschen und eine gesellige Zeit auf Englisch verbringen. Achtung, diese Workshops sind keine Sprachkurse; sie richten sich an Personen, die bereits über Grundkenntnisse der englischen Sprache verfügen.

Geleitet von Geneviève Dirrig.

Publikum für Erwachsene ? Kostenlos.

Anmeldung erforderlich.

