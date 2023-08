Comité de lecteurs Médiathèque Arès, 8 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Vous aimez lire et vous souhaitez partager votre passion ? Ou vous voulez écouter et découvrir de nouvelles pépite ? Alors ce club est fait pour vous ! N’hésitez plus et rejoignez-nous, afin d’échanger de façon conviviale sur les derniers coups de coeur de chacun et donner aux autres membres l’envie de les découvrir. Roman, policier, science-fiction, roman graphique… Il y en a pour tous les goûts.

Pour adulte.

Rendez-vous à la médiathèque à 17 h 00. Durée : 1h30

Gratuit. Inscription obligatoire..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 18:30:00. .

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Do you love to read and want to share your passion? Or would you like to listen to and discover new nuggets? Then this club is for you! Don’t hesitate to join us, so that we can share our latest favorites in a friendly atmosphere, and inspire other members to discover them too. Novels, detective stories, science fiction, graphic novels… There’s something for everyone.

For adults.

Meet at the media library at 5:00 pm. Duration: 1h30

Free admission. Registration required.

¿Le gusta leer y quiere compartir su pasión? ¿O quiere escuchar y descubrir nuevas pepitas de oro? Entonces, ¡este es tu club! No dude en unirse a nosotros para que podamos compartir nuestros últimos favoritos en un ambiente cordial e inspirar a otros miembros para que los descubran. Novelas, thrillers policíacos, ciencia ficción, novelas gráficas… Hay para todos los gustos.

Para adultos.

Encuentro en la biblioteca multimedia a las 17.00 h. Duración: 1h30

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Lesen Sie gerne und möchten Sie Ihre Leidenschaft mit anderen teilen? Oder wollen Sie zuhören und neue Nuggets entdecken? Dann ist dieser Club genau das Richtige für Sie! Zögern Sie nicht länger und schließen Sie sich uns an, um sich in geselliger Runde über die neuesten Favoriten auszutauschen und anderen Mitgliedern Lust zu machen, diese ebenfalls zu entdecken. Roman, Krimi, Science-Fiction, Graphic Novel… Es gibt etwas für jeden Geschmack.

Für Erwachsene.

Treffpunkt in der Mediathek um 17:00 Uhr. Dauer: 1,5 Std

Kostenlos. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Arès